Einmal im Jahr lädt die Montessorischule Rhön-Saale in Münnerstadt interessierte Eltern und Kinder, aber auch Freunde und Gäste zum Tag des offenen Klassenzimmers in das Schulgebäude ein. Die vielfältigen Angebote ermöglichten den zahlreichen Besuchern einen breitgefächerten Einblick in die Besonderheiten der Montessoripädagogik und die Arbeitsweise in den Klassen. Im Mittelpunkt standen dabei die Arbeit mit dem Montessorimaterial und die Freiarbeit, der eine zentrale Rolle in der Montessoripädagogik zugewiesen wird. Hier wählt das Kind das Thema seiner Arbeit aus und entscheidet über die Sozialform (Partner- oder Einzelarbeit) zur Vertiefung beziehungsweise Weiterführung des Lernstoffes.

In einer bunten Bühnenshow präsentierten Schüler und Schülerinnen aus allen Stufen ihre besonderen Talente, moderiert wurde diese von ehemaligen Montessorischülern. Ein weiteres Event war die Saurierausstellung.

Für interessierte Eltern von Schulanfängern oder auch Quereinsteigern wird am 12. Januar 2023 um 19 Uhr wieder ein digitaler Infoabend angeboten, die Anmeldung dazu erfolgt über die Homepage, teilt die Schule mit. An diesem Abend gibt es noch einmal die Gelegenheit, mit Lehrkräften ins Gespräch zu kommen. Schulleitung und Vorstand informieren über das Konzept, sowie den Anmelde- und Aufnahmeprozess für das kommende Schuljahr 2023/24. Am 20. Januar 2023 gibt es in der Zeit von 13 bis 15 Uhr eine weitere Möglichkeit, das Schulhaus zu besichtigen, die Anmeldefrist läuft bis zum 27. Januar 2023. red