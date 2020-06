Oerlenbach probiert nachhaltige Mobilität aus

Die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Oerlenbach können in den kommenden Wochen während der allgemeinen Dienstzeit Elektromobilität selbst erfahren und werden gleichzeitig für dieses Thema sensibilisiert. Wie alltagstauglich Elektroautos sein können, wird die Gemeinde nun mehrere Wochen testen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Bayernwerk Netz GmbH stellt der Gemeinde ab Mitte Juni für drei Monate ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb zur Verfügung. "E-Fahrzeuge sind ein wichtiges Modul für das Gelingen der Energiewende und mittlerweile so ausgereift, dass man als Einzelperson im Alltag damit zurechtkommen kann", sagt Bürgermeister Nico Rogge und ist überzeugt davon, dass das emissionsfreie E-Auto auch Erfahrungswerte für die Entscheidung bezüglich des neu anzuschaffenden Bauhofleiterfahrzeugs bringen wird. "Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, für die jeder seinen Beitrag leisten sollte", erklärt Rogge weiter, "das gilt selbstverständlich auch für uns als Kommune. Es gilt dabei aber auch das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und der Praktikabilität zu beachten. Deshalb freue ich mich besonders über das Angebot des Bayernwerks, einen Stromer auf Herz und Nieren testen zu können."

Die Gemeinde beschäftigt sich derzeit mit dem Thema Elektromobilität und möchte Erfahrungswerte sammeln, inwieweit diese auch geeignet für den gemeindeeigenen Bauhof ist. "Dabei gilt es auch zu beachten, dass wir dort überwiegend Nutzfahrzeuge benötigen", so der Bürgermeister, der auch darauf verweist, dass die neuen Erfahrungswerte nur ein Teil der Gesamtumstände sein können, die es bei der Abwägung sowie endgültigen Entscheidung des Gemeinderates zu berücksichtigen gilt.

Das Bayernwerk setzt voll auf Elektrofahrzeuge: Der Firmenpool umfasst aktuell bereits über 70 Elektroautos, Tendenz steigend. Bis 2025 möchte das Bayernwerk emissionsfrei elektronisch unterwegs sein. Bis zum selben Zeitraum plant das Unternehmen den engmaschigen Ausbau der Ladeinfrastruktur auf über 500 Ladepunkte, heißt es in der Mitteilung. red