Die Grünen gehen auf die Frage nach mehr Parkplätzen in der Kreisstadt ein. Hierzu stellt Vorstandmitglied Franz Köstner in einer Stellungnahme fest, dass mit dem Lucas-Cranach-Campus sicher viele junge Menschen nach Kronach kommen werden. Viele von ihnen würden wohl "darauf hoffen, in einer modern ausgerichteten, lebendigen Stadt studieren zu können, einer Stadt mit einem gut funktionierenden Öffentlichen Personennahverkehr", nicht in einer autogerechten. Ein positives Signal dafür habe der erneuerte ÖPNV des Landkreises gesetzt. Die Grünen halten es für fatal, nun im Gegenzug mehr Parkplätze für teures Geld in der Innenstadt schaffen zu wollen. "Solch ein Vorhaben würde die Bestrebungen des Landkreises total unterlaufen."

Aus Sicht der Grünen wäre es sinnvoller, weitere Anreize für das Nutzen der Busse zu geben. "Das Geld, das Parkhaus und Parkdeck kosten, sollte besser dafür ausgegeben werden, ein 365-Euro-Ticket einzuführen, für eine noch bessere Vertaktung und Erreichbarkeit der einzelnen Buslinien und einen behindertengerechten Ausbau des Bahnhofs zu sorgen." Weitere dringende verkehrstechnische Bausteine seien ein gut ausgebautes innerstädtisches Radwegenetz und sichere Fußwege in Kronach. red