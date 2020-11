Das katholische Pfarramt teilt mit, dass am Montag, 9. November, um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes eine ökumenische Andacht zum Gedenken an die Novemberpogrome mit dem Dekansehepaar Ulrike Schorn und Markus Müller sowie Pfarrer Thomas Teuchgräber und dem "Aktionskreis Synagoge" stattfindet. Sonst fand das jährliche Gedenken an die Opfer der Pogrome in der Synagoge statt, doch aufgrund der Abstandsgebote ist das heuer dort nicht möglich. Um jedoch allen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme an der Gedenkfeier geben, hat Pfarrer Teuchgräber die Stadtpfarrkirche als Alternativort angeboten. Aufgrund der dortigen Raumgröße müssen sich die Teilnehmenden nicht vorab anmelden, sondern lediglich beim Zutritt am Johannesportal ihre Namen und Kontaktdaten dokumentieren lassen und außerdem eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. red