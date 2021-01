Am Montag, 11. Januar, ist Professor Werner Lang von der Technischen Universität München (TUM) von 18.15 bis 19.45 Uhr virtuell zu Gast an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und hält einen Vortrag zum Thema "Bauen mit einem positiven ökologischen Fußabdruck". Weitere Informationen zur Vorlesungsserie finden sich unter fau.info/fauagainstco2.

Werner Lang ist Professor für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen und Leiter des gleichnamigen Zentrums an der TUM. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf energieeffizientem Bauen mit Schwerpunkt "Optimierung der Gebäudehülle in ökologischer, funktionaler, konstruktiver und gestalterischer Hinsicht", der Minimierung des Bedarfs an fossilen Brennstoffen zum Betrieb von Gebäuden und der Nutzung erneuerbarer Energien unter Beachtung des Primärenergiegehalts von Baustoffen und -systemen sowie auf nachhaltigen Siedlungen und Siedlungsstrukturen.

Zu der Veranstaltung ist explizit die interessierte Bevölkerung eingeladen, eine Anmeldung ist möglich unter oben genanntem Link. red