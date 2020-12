Die Öffnungszeiten des Oerlenbacher Rathauses zum Jahreswechsel 2020/ 2021 sind folgende: Am Montag, 21. Dezember, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 22.Dezember, von 8 bis 12 Uhr. Am Mittwoch, 23. Dezember, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend) und Freitag, 25. Dezember, bleibt das Rathaus geschlossen. Am Montag, 28. Dezember, ist von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 29. Dezember, von 8 bis 12 Uhr. Am Mittwoch, 30. Dezember, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 31. Dezember (Silvester) und Freitag, 1. Januar (Neujahr) ist wie gewohnt geschlossen. sek