ÖDP Haßberge will ihre Kernthemen verstärkt in die Öffentlichkeit tragen

In der Jahresversammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) wurde die ehemalige Leiterin des Umweltbildungszentrums in Oberschleichach, Bettina Stroh aus Oberaurach, in den Vorstand des Kreisverbandes berufen. Sie zeichnet sich aus durch ein breites und fundiertes Wissen in den Bereichen Umweltschutz und Klimapolitik. Gemeinsam mit ihr will die ÖDP ihre Kernthemen nun noch effektiver aufbereiten und in die Öffentlichkeit tragen, hieß es bei der Zusammenkunft in Ziegelanger. So plant die Öko-Partei bereits für den Herbst einen "Weltbewusst-Stadtrundgang" und ein Treffen mit der Naturpark-Rangerin Katja Winter sowie eine Informationsreihe zur GUT. Das ist die Gesellschaft zur Umsetzung von Technologieprojekten auf dem Feld der erneuerbaren Energie; hinter der GUT stehen der Landkreis und die Kommunen im Landkreis Haßberge.

Der Jahresrückblick und der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Stefan Zettelmeier (Sand) sowie die Rechnungslegung durch den Schatzmeister Dieter Sauer (Zeil) wurden von der gesamten Mitgliedschaft nach der erfolgten Rechnungsprüfung einstimmig genehmigt.

Rainer Baumgärtner (Zeil) gab als Fraktionsvorsitzender einen Überblick über die Aktivitäten im Kreistag und berichtete unter anderem vom Einsatz für Nachhaltigkeit bei verschiedenen Baumaßnahmen und von der aktuellen Auswertung des Umgangs mit der Gelben Tonne. Desgleichen informierte er über den eingereichten Antrag zur Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter bei der Wahl der Vertretung des Landrats.

Der Zweite Vorsitzende Reinhard Hümmer (Fischbach) ehrte mit Urkunde und Anstecknadel Thomas Ort und Rainer Baumgärtner für 25 Jahre Mitgliedschaft und erfolgreiche Arbeit für die ÖDP im Kreis Haßberge.

Pionierarbeit geleistet

Herzlichen Dank und großen Applaus erhielt Klemens Albert (Kraisdorf) für seine langjährige Tätigkeit im Kreistag. Er ist der Pionier der ÖDP im Kreis Haßberge, die sich durch seinen Einsatz von einer One-man-show zur stattlichen Partei mit einer voll besetzten Kreistagsliste und Fraktionsstatus entwickelt hat.