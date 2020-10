Die nächste Sitzung des Obertrubacher Gemeinderates findet am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr im Saal des Sportheimes des TSV Geschwand statt. Nach dem Bericht des Bürgermeisters geht es unter anderem um Bau- und Grundstücksangelegenheiten, um einen Antrag auf Änderung der Friedhofssatzun und um den Antrag der Aktiven Bürgerliste Geschwand über die Fortsetzung der schrittweisen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie. red Der Babyladen Erlangen im Mütterzentrum Ebermannstadt veranstaltet am Montag, 12. Oktober, einen Workshop mit dem Titel "Wickeln mit Stoffwindeln". Dabei können sich die Teilnehmer einen Überblick über moderne waschbare Windeln verschaffen. Der Stoffwindel-Workshop, den eine Fachfrau aus dem Babyladen Erlangen hält, findet von 19 bis 21 Uhr im Mütterzentrum Ebermannstadt statt. Um Anmeldung bis 7. Oktober per E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de oder bei Barbara Großmann, Rufnummer 0151/56042210 wird gebeten. red