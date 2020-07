Obacht in der Paarungszeit

Ein reges Treiben steht in den kommenden Tagen in Feld und Wald bevor, denn das Rehwild hat Paarungszeit - die Brunft. Dabei treibt der Bock das brunftige weibliche Reh, die Ricke, durch den Wald die Felder und liefert sich mitunter mit Rivalen spektakuläre Verfolgungsjagden. Ein Grund mehr auch für die Verkehrsteilnehmer jetzt besondere Vorsicht walten zu lassen.

Der Grund für all dies ist nicht nur die Jahres- oder Ferienzeit, sondern vor allem die Tatsache, dass in dieser Jahreszeit, also Mitte Juli bis Mitte August, das weibliche Rehwild Duftstoffe absondert und damit seine Paarungsbereitschaft signalisiert. Dies bleibt natürlich auch dem Rehbock nicht verborgen, der dann die Ricke bedrängt; geschieht dies gar zu aufdringlich, reagiert das weibliche Reh mit einem schrillen Fiebton und rennt davon.

Nicht selten kopflos springt dann der Rehbock hinterher und nachdem ja auch im Tierreich Liebe blind macht, jagen brunftige Rehe auch unvermittelt über die Straßen. Die Folge dessen sind häufig Wildunfälle. Gerade deshalb appellierte der Vorsitzende des Bayerischen Jagdschutz- und Jägervereins von Lichtenfels, Micheal Ament, an die Verkehrsteilnehmer: "Fahren sie auch in ihrem eigenen Interesse in der jetzigen Jahreszeit, speziell wenn dies entlang von unübersichtlichen Straßen, durch Waldstücke, vorbei an Hecken oder zwischen Mais- und Getreidefelder geschieht, besonders vorsichtig. Behalten sie dabei den Fahrbahnrand im Auge und sind sie bremsbereit."

Kein Fernlicht bei Wildbegegnung

Dabei gilt es gerade in der jetzigen Jahreszeit zu beachten, dass in der Paarungszeit ein Reh selten alleine kommt und die Straße überspringt. Geschieht dies bei Dunkelheit, sollte versucht werden abzublenden und kontrolliert zu bremsen. Ist eine Kollision nicht mehr zu verhindern, muss das Lenkrad unbedingt gerade gehalten werden und es sollten keinesfalls unkontrollierte Ausweichmanöver vorgenommen werden, empfiehlt der Jagdverband.

Wer zudem jetzt durch die Landschaft radelt oder läuft sollte ebenfalls bei spontanen Begegnungen mit dem Rehwild nicht zu überrascht sein, denn in den jetzigen Sommermonaten ist die Paarungszeit und dann ist das Rehwild manchmal einfach nicht zu bremsen. dr