Der Marktgemeinderat Euerdorf berät bei seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Juli, über die Nutzung der Schulturnhalle für Veranstaltungen und die Beteiligung an den Sanierungskosten. Außerdem steht eine Beschlussfassung zur Friedhofsumgestaltung in Wirmsthal laut der Tagesordnung an. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Euerdorfer Feuerwehrhaus. sek