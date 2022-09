Das Herbstfest gehört zu den beliebtesten Traditionen im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen. Es findet auch heuer wieder am Montag, 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit statt. Der Aktionstag unter dem Motto "Museumsreif" lädt mit Vorführungen und Mitmachaktionen von

10 bis 17 Uhr nach Fladungen ein. Auch das Rhön-Zügle ist an diesem Tag unterwegs.

Aktuell konserviert und restauriert das Fränkische Freilandmuseum Fladungen einen Lanz Schlepper Modell D 1706 aus seinen Sammlungsbeständen. Der 1954 produzierte Traktor mit seiner charakteristischen schmalen Frontpartie ist ein sogenannter "Halbdiesel". Der Motor wird mit Benzin gestartet und erst nach dem Warmlaufen auf Dieselbetrieb umgestellt. Zum Herbstfest wird der Bulldog erstmals im Einsatz zu erleben sein, heißt es in der Pressemitteilung des Freilandmuseums.

Wie die Arbeit ohne Maschine, dafür aber mit Pferdestärke funktioniert, führt der Holzrücker Jens Nattermann am Herbstfest vor. Die Zusammenarbeit von Mensch und Tier zu erleben und die Präzision zu sehen, mit der schwerste Stämme zentimentergenau rangiert werden, hinterlassen bleibende Eindrücke. Dabei ist Genauigkeit genauso gefragt wie Geschicklichkeit. Selbst eine laufende Motorsäge kann die Pferde nicht aus der Ruhe bringen, was sie den Gästen eindrucksvoll beweisen werden

Der schwarze Rauch des Schmiedefeuers, die typischen Schmiedegeräusche, wenn Hammer und Amboss aufeinandertreffen, und der unverkennbare Geruch von heißem Eisen werden schon von Weitem sichtbar, hörbar und riechbar sein, wenn David Rosenberg in der Schmiede aus Waldberg sein Handwerk zeigt.

Dorothea Schmuhl aus Saalfeld führt vor, wie Textilien und Karten mittels Modeln bedruckt werden. So entstehen nicht nur hübsche, sondern auch praktische Beutel für Brot, Kräuter oder Wäsche, aber auch Tischläufer oder Seidentücher. Kinder können bei Frau Schmuhl einen Läufer bedrucken.

Am Bienenhaus des Museums können nicht nur die fleißigen Bienen an ihren Beuten beobachtet werden. Wer selbst fleißig wie eine Biene sein möchte, kann Kerzen in verschiedenen Formen aus Bienenwachsplatten rollen.

In der Küche des Dreiseithofs aus Leutershausen kann beim historischen Kochprogramm "Was kommt heute auf den Tisch?" jeder den Kochlöffel schwingen und mitkochen. Passend zum Herbstfest werden wieder die heiß begehrten Apfelküchle gebacken. Probieren darf, wer der Köchin des Museums tüchtig beim Backen hilft. Wer wissen möchte, welche Obstbäume im Museum stehen und welche Besonderheiten hier gefunden werden können, der nimmt an der Führung durch die Streuobstbestände des Fränkischen Freilandmuseums teil. Auch hier wartet anschließend eine Verkostung. Für den heimischen Genuss gibt es im Museumsgelände darüber hinaus Einkaufsmöglichkeiten verschiedener Apfelsorten aus der Rhön. Beim Quiz rund um den Apfel ist vor allem Köpfchen gefragt.

In der Aktionsscheune im Dreiseithof wird zwischen 11 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde der Film "der Brandners Kischper" gezeigt. Der "Verein zur Bewahrung des unterfränkischen Dialekts" mit Sitz in Büchold hat als freie Adaption den bayerischen Klassiker auf Fränkisch gedreht, um den Dialekt einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Auch seine "Wortschatzkiste" hat der Verein dabei, um weiter typisch unterfränkische Wörter zu sammeln, die die Besucherinnen und Besucher vielleicht noch kennen.

Das Rhön-Zügle ist wieder auf der Strecke Fladungen - Ostheim v. d. Rhön - Mellrichstadt unterwegs. Der letzte Fahrtag der Saison ist der Sonntag, 9. Oktober. Fahrkarten sind an der Museumskasse oder im Zug erhältlich.

Das Freilandmuseum hat im September täglich von 9 bis 18 Uhr und im Oktober und November dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.