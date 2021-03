"Klein, aber fein! Wohnen in herrlicher Südlage": So lässt sich das neue Baugebiet "Rother Bühl II" in Ludwigschorgast beschreiben. Dass alle Grundstücke bis auf eines bereits vergeben sind, spricht für sich.

Seit dem 22. Februar sind Bagger auf dem 6700 Quadratmeter großen Gelände zugange. Riesige Erdbewegungen haben die ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche, die mittlerweile dreiseitig von Wohnbebauung umschlossen ist, in eine Großbaustelle verwandelt. Schon Anfang Mai soll die Erschließung beendet sein.

Acht Bauplätze zwischen 662 und 730 Quadratmetern entstehen auf dem Areal. Die Parzellen sind für Einzelhäuser mit je ein bis zwei Wohneinheiten ausgewiesen. In der Nähe befinden sich die Bundesstraßen 289 und 303. Fußwegverbindungen sind vom Ende der Stichstraße Schaumbergweg bis zum bestehenden Wendehammer Hinterer BühI sowie unterhalb des Neubaugebietes von der Straße Am Bühl zur Hennebergstraße vorgesehen. So kann der Einkaufsmarkt auch fußläufig schnell erreicht werden.

Rund 880 000 Euro investiert die Gemeinde als Erschließungsträger in das Projekt. Baugelände in größerem Umfang war in den vergangenen Jahren vorhanden. 44 Bauplätze im angrenzenden Baugebiet "Rother Bühl" standen zur Verfügung. "Doch die sind alle weg, die Nachfrage aber ist da", betonte Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani. Daher setze Ludwigschorgast als attraktive Wohngemeinde auf den anhaltenden Bauboom.

Bauverpflichtung binnen zwei Jahren

In offener Bauweise verlegt derzeit die Kulmbacher Firma ASK die Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser, Abwasser, Strom, Gas und Telekom. Wie Bauleiter Markus Meisel erklärte, müsse das ausgebaggerte Erdreich vor der Beprobung auf dem Baugelände gelagert werden. "Entsprechend dem Ergebnis wird dann der Aushub ordnungsgemäß entsorgt."

Besonders erwähnte Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani, dass den Bauherren individuelle Gestaltungswünsche eingeräumt würden. Gleichwohl werde auf ökologische Gesichtspunkte Wert gelegt. Versiegelung solle nach Möglichkeit vermieden werden, bei Zufahrten, Stellplätzen und Hofflächen sei an eine wasserdurchlässige Gestaltung gedacht. Retentions-Zisternen in den einzelnen Parzellen sollen bei starken Regenfällen die Regenwasser-Kanalisation entlasten.

Die Grundstückskaufverträge enthalten eine Bauverpflichtung binnen zwei Jahren, um Spekulationen zu verhindern. Die Zufahrt in das neue Baugebiet erfolgt über die Straße "Hinterer Bühl". Diese Straße könnte bei einer eventuell nochmaligen Erweiterung des Baugeländes in Richtung Süden an die Straße An der Arnitz angebunden werden.