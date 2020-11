Es ist eine gute Nachricht in der Corona-Pandemie: Bisher waren die Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg keine "Ausbruchsherde" von Corona-Infektionen. Damit dies so bleibt und die Kinderbetreuung weiterhin aufrechterhalten bleiben kann, hat sich die gemeinsame Koordinierungsgruppe Corona von Stadt und Landkreis Bamberg auf die weitere Vorgehensweise für Stadt und Landkreis geeinigt.

Grundsätzlich gilt der Mitteilung zufolge: Kranke Kinder mit den Symptomen Fieber, starker Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall haben keinen Zugang zu ihren Einrichtungen. Sie dürfen erst wieder zur Betreuung angenommen werden, wenn das betroffene Kind mindestens 24 Stunden symptomfrei ist, das Kind 24 Stunden fieberfrei war und eine ärztliche Bestätigung des behandelnden Arztes vorgelegt wird, mit welcher bestätigt wird, dass das Kind die Einrichtung wieder besuchen kann.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt, dem ärztlichen Kreisverbandes Bamberg und dem Obmann der Kinderärzte orientiert man sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Diese sehen vor, dass eine solche Bestätigung erteilt wird, wenn das betroffene Kind sich fünf Tage in häuslicher Isolation befand und die letzten 48 Stunden hiervon symptomfrei waren. Diese Einigung wurde im Hinblick auf vorhandene Testressourcen und Testlaufzeiten getroffen. Sollte ein Test ärztlich notwendig sein, wird dieser aber auch durchgeführt. red