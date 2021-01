Trotz einiger Pannen (siehe auch Seite 9) nimmt das Impfzentrum Kulmbach Fahrt auf. Wie der Landkreis Kulmbach am Sonntag mitteilte, wurden am Samstag dort 325 Impfungen durchgeführt. Der Leiter des Impfzentrums, Marcel Hocquel, und die ärztliche Leiterin Anja Tischer zeigten sich äußerst zufrieden mit den Vorbereitungen und Abläufen im stationären Impfzentrum. Dies gelte gleichermaßen für die am Sonntag vom mobilen Impfteam durchgeführten 75 Impfungen im Dr.-Julius-Flierl-Seniorenheim in Marktleugast.

Landrat Klaus Peter Söllner betonte in der Pressemitteilung: "Es gab in beiden Fällen keinerlei Komplikationen. Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft." In der kommenden Woche werden die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen fortgesetzt.

Große Hilfsbereitschaft

Sehr zufrieden zeigte sich Landrat Söllner auch mit der Hilfsbereitschaft der Heimträger im Landkreis Kulmbach: "Zur Sicherung der pflegerischen Versorgung auch in den von Corona betroffenen Heimen haben wir die Träger aller stationären Einrichtungen im Landkreis um Unterstützung beim Aufbau eines Pflegepools gebeten."

Neben den haupt- und ehrenamtlichen Kräften, die bereits seit Beginn des Ausbruchsgeschehens unterstützen, haben nun auch die anderen Heimträger Pflegekräfte zum Einsatz in den betroffenen Heimen zur Verfügung gestellt.

Landrat Söllner dankt allen Heimträgern. In diesem Dank schloss er auch den Leiter des Sachgebietes Heimaufsicht am Landratsamt, Uwe Oetter, mit ein. Dieser ist seit Tagen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), insbesondere dem Pflegekoordinator Maximilian Türk und Yves Wächter, sowie den Heimträgern, um die Koordination des Ausbruchgeschehens in den betroffenen Heimen bestrebt.

Der aktuelle Stand der Coronavirus-Infektionen im Landkreis Kulmbach stellt sich wie folgt dar: Am Wochenende wurden drei weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt.

Die Gesamtzahl der im Landkreis nachgewiesenen Covid-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 1428. Von diesen Fällen gelten inzwischen 1095 (+31 zum Vortag) wieder als genesen.

Unter Berücksichtigung der mittlerweile leider 27 im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfällen, liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 311.

Von den Infizierten fallen 204 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach sinkt demnach auf 285,05. Der durchschnittliche Inzidenzwert für Bayern liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 160,83 (Stand Sonntag, 8 Uhr).

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 669 Landkreisbürger in Quarantäne, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch betreut werden.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 40 Patienten stationär betreut, vier davon intensiv. Einer der stationär betreuten Patienten hat seinen Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Weiterführende Informationen zu Covid-19 und eine Übersicht der aktuellen Corona-Zahlen findet man auf der Internet-Seite des Landkreises Kulmbach unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus. red