Nur die Erstklässler mit Eltern

Das Schuljahr 2020/21 kann auf Beschluss der Ministerkonferenz im Regelbetrieb beginnen. Um einer Verbreitung des Coronavirus in der Sinnberg-Schule entgegenzuwirken sind strenge Hygieneauflagen nötig. Besonders wichtig sind die Besucherbeschränkungen für Eltern sowie die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude außerhalb der Klassenzimmer. Am Dienstag, 8. September, gelten folgende Unterrichtszeiten: 1. Klassen 8.30 - 11.00 Uhr, Ankommzeit ab 8.15 Uhr (höchstens zwei Begleitpersonen pro Kind), 2. Klassen 8 - 11.15 Uhr, Ankommzeit ab 7.30 Uhr (keine Begleitung durch Eltern; die Kinder der Klassen 2a, b und d kommen direkt zur Außenstelle am Geschwister-Scholl-Platz); 3. Klassen 8 - 11.15 Uhr, Ankommzeit ab 7.30 Uhr (keine Begleitung durch Eltern; die Kinder sammeln sich auf dem Schul-Sportplatz und werden von ihren Lehrerinnen dort abgeholt); 4. Klassen 8 - 11.15 Uhr, Ankommzeit ab 7.30 Uhr

(keine Begleitung durch Eltern; die Kinder sammeln sich auf dem Schul-Sportplatz und werden von ihren Lehrerinnen dort abgeholt). Die Schüler werden gebeten, die hinteren Eingänge über die Veit-Stoß-Straße zu benutzen, da der Haupteingang aufgrund der beginnenden Baumaßnahme gesperrt ist.

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag der 1. Schulwoche dauert der Unterricht für alle Klassen von 8 - 11.15 Uhr. In der 1. Woche findet kein Pausenverkauf statt.

Busabfahrtszeiten zur Sinnberg-Grundschule: Winkels Hauptstraße 7.40 Uhr, Münnerstädter Str. 7.42 Uhr, Kleinbrach Kirche 7.35 Uhr, Hausen alte Schule 7.40 Uhr, Kindergarten 7.42 Uhr, Untere Saline 7.30 Uhr, Obere Saline 7.31 Uhr. red