Am Montagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth eine Geschwindigkeitskontrolle in Marktschorgast durch. Bei den fast vierhundert gemessenen Fahrzeugen hielten sich erfreulicherweise nur acht Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und mussten beanstandet werden.