A uf den Straßen ist man im Novembernebel klugerweise mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs. Auch in unserem Zusammenleben treten wir in diesem November sozusagen auf die Bremse, um Schlimmeres zu verhüten. Kontakte werden zurückgefahren. Vieles, was Spaß macht, kann in den nächsten Wochen nicht sein. Viele Menschen schauen mit Sorgen und Angst auf die kommende Zeit. Und das in einem Monat, in dem es sowieso spürbar kälter und düsterer wird und die letzten Blätter von den Bäumen fallen. November: Nebelung, Trauermond wurde er früher auch genannt.

Im Jahreskreislauf der christlichen Kirchen ist er der letzte Monat und steht dadurch in einem besonderen Licht. In diesen Wochen geht der Blick auf das Ende. Es kommt zur Sprache, dass alles auf dieser Welt vergänglich und eben auch Leben in dieser Welt endlich ist. Doch nicht, um noch traurigere Stimmung zu verbreiten, sondern im Gegenteil. Der Blick darauf, dass Gottes Reich weiter ist als unsere begrenzte Sicht vom Leben, kann Hoffnung schenken: Da ist immer noch mehr, als wir gerade wahrnehmen können. Letztlich sind wir nie allein und verlassen unterwegs. Unser Leben hat ein helles Ziel, das jetzt schon Orientierung schenkt. Wie ein Licht, das noch im Nebel hilft, den richtigen Weg zu finden.

Und womöglich scheinen uns ja selbst in diesen Novembertagen, so grauverhangen und sorgenschwer sie auch sein mögen, Augenblicke auf, in denen wir staunen können, die uns ganz unverhofft einen Moment des Glückes schenken: ein Sonnenstrahl, der sich im Fluss spiegelt, eine späte Blume im Garten, ein treffendes Wort in einem Buch gelesen, oder die leckere Martinsbrezel. Lichtblicke in diesen Novemberwochen, die helfen, weiterzugehen und Zuversicht zu wagen, dass über unser begrenztes Sehen hinaus eine bessere Zeit beginnen darf.

Dorothea Münch ist Pfarrerin an der Evang.-Luth. Erlöserkirche in Bamberg und im Dekanat Bamberg zuständig für die Partnerschaft mit der Diözese Meru, Tansania.