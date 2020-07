Noten wie in den Vorjahren

Cindy Dötschel "Fast alle Abiturienten haben bestanden", sagt Stefan Völker. Dem Schulleiter des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels zufolge sind die Abiturprüfungen in diesem außergewöhnlichen Jahr erstaunlich gut gelaufen: "Viele Schüler haben mit der Note 2,0 oder besser abgeschlossen. Prozentual waren die Ergebnisse besser als in den Jahren davor." Insgesamt sei der Notendurchschnitt von 2,37 vergleichbar mit dem der vergangenen zehn Jahre. Zwei der insgesamt 107 Schüler, die zur Prüfung angetreten waren, haben das Abitur nicht geschafft.

Wie Völker berichtet, bestehen bayernweit und auch am Meranier-Gymnasium in Lichtenfels durchschnittlich zwei Prozent der angehenden Abiturienten nicht im ersten Anlauf . "Insgesamt haben sich 13 Schüler für die mündlichen Zusatzprüfungen angemeldet. In drei Fällen ging es um das Bestehen, alle anderen wollten ihren Notendurchschnitt verbessern."

Verabschiedung in Blöcken

Den traditionellen Abiball in der Stadthalle mit 700 bis 1000 Teilnehmern mussten die Abiturienten wegen der Corona-Pandemie absagen. "Die Veranstaltung wird von den Schülern selbst organisiert und findet normalerweise nach der Übergabe der Zeugnisse in der Turnhalle statt", erzählt Völker. Auch das Grillfest am Tag vor der offiziellen Entlassung und der Gottesdienst konnten nicht stattfinden.

In den vergangenen Tagen haben er und seine Kollegen nach einer angemessenen Alternative gesucht, um die Abiturienten trotz der aktuellen Gegebenheiten in einem würdevollen Rahmen zu verabschieden. Die ehemaligen Schüler sollen nun in drei Blocks mit jeweils 35 Abiturienten verabschiedet werden. "Zu den Verabschiedungen kommen die Eltern der Kinder und die Kollegen", sagt Völker. So können alle Sicherheitsabstände und Hygieneregeln eingehalten werden. "Von allen schlechten Lösungen ist das noch die beste Alternative. Am schlimmsten wäre es gewesen, den Schülern die Zeugnisse und Preise per Post zu schicken", resümiert er.

Am Gymnasium Burgkunstadt entspricht der Gesamtnotendurchschnitt des diesjährigen Abschlussjahrgangs etwa den vorherigen Jahrgängen. "Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zur Verteilung der Noten. Besonders in der Spitze sind die Leistungen dieses Jahrgangs hervorzuheben", sagt Ingelore Dück, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Burgkunstadt. Wie sie berichtet, haben von den 25 Abiturienten sieben das Prädikat "sehr gut" erhalten, drei haben mit der Note 1,0 abgeschnitten. Zwei werden die Prüfung im nächsten Schuljahr wiederholen. Die Größe des Jahrgangs ist auf die Teilnahme am Projekt "Mittelstufe plus" zurückzuführen.

Kleine, familiäre Feier

Dass die Abiturienten von 2020 durch die Corona-Pandemie einen Nachteil gegenüber den Schulabgängern der vorherigen Jahrgänge hatten, glaubt Dück nicht: "Zum einen hatte das Kultusministerium für die Notengebung im letzten Ausbildungsabschnitt eine Günstiger-Regelung verfügt, zum anderen wurden die Schüler sowohl in der Phase des Home-Schooling als auch in dem ab Mitte Mai stattfindenden Präsenzunterricht bei uns von ihren Lehrkräften intensiv in ihren Abiturfächern auf die Prüfung vorbereitet."

Vorbereitet für die Universität

Wie Dück findet, haben die Abiturienten durch die ungewohnte Situation, Lerninhalte in einer vorgegebenen Zeit eigenständig zu erarbeiten, einen Vorgeschmack auf die Arbeitsweisen an einer Universität bekommen. Anders als am Meranier-Gymnasium Lichtenfels können alle 25 Abiturienten gemeinsam verabschiedet werden.

"Der zahlenmäßig kleine Abiturjahrgang erlaubt eine kleine, eher familiäre Abschlussfeier in der Obermainhalle Burgkunstadt", berichtet die stellvertretende Schulleiterin. Die Planungen, wie der besondere Tag in Hinblick auf die geltenden Hygienevorgaben trotzdem festlich gestaltet werden kann, seien noch nicht abgeschlossen.