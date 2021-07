Bad Brückenau 19.07.2021

Nordic Walken mit dem Skiclub

Der Skiclub Bad Brückenau bietet Nordic Walken an. Einmal am Donnerstag, 22. Juli, um 8.30 Uhr. Ein weiterer Termin ist am Freitag, 23. Juli, Treffpunkt ist am Breitenbacher Weg an der Schranke um 19 ...