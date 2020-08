Norbert Schäffer

Der Biologe wurde 1964 in Sulzbach-Rosenberg geboren. Von 1985 bis 1991 studierte er zunächst mit dem Abschluss Diplom Biologie an der Universität Regensburg und anschließend Biologie mit dem Schwerpunkt Tierökologie an der Universität Bayreuth. In seiner Dissertation 1997 behandelte er das Thema "Habitatwahl und Partnerschaftssystem von Tüpfelralle und Wachtelkönig". Der Biologe ist Vorsitzender des LBV. Er lebt im mittelfränkischen Eysölden. Foto: LBX, Text: AZ