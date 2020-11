Am Mittwochmittag haben zwei Autofahrer die Hilfe der Polizei benötigt. Eine 31-Jährige und ein 40-Jähriger kamen während der Fahrt von Weilersbach nach Ebermannstadt derart in Streit, dass nun die Polizei gegen sie strafrechtlich ermittelt. Die beiden Audifahrer fuhren auf der Bundesstraße 470 von Weilersbach nach Ebermannstadt. Hierbei soll der 40-Jährige mehrfach sehr nah auf die 31-Jährige aufgefahren sein und die Lichthupe betätigt haben. Als der Mann die Frau dann überholte, kam es zu beleidigenden Gesten der Fahrerin. In Ebermannstadt selbst soll der männliche Fahrer dann - nach einer weiteren beleidigenden Geste der Frau - eine Vollbremsung eingelegt haben. Das Fahrmanöver zwang die Dame mit ihrem Fahrzeug zum Ausweichen. Letztendlich alarmierten die Streithähne die Polizei - das Ergebnis sind nun Ermittlungsverfahren gegen beide Fahrzeugführer wegen Nötigung, Beleidigung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.