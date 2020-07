Noch Plätze frei beim Ferienprogramm in Bamberg

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es ein liebevoll zusammengestelltes Ferienprogramm in der Stadt Bamberg. Die Kurse wurden angepasst, so dass die Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden können.

Bereits seit Jahrzehnten stellt die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Bamberg gemeinsam mit vielen engagierten Partnern ein umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zusammen. Vereine, Verbände, Träger, Einrichtungen, Jugendtreffs, Organisationen und Künstler bieten verschiedene Angebote an: Freizeiten, Ausflüge, Kurse, Führungen sowie viel Spiel, Sport und kreative Aktivitäten.

Erstmalig gibt es in diesem Sommer auch ganzwöchige Ferienbetreuungsangebote. Spaß und Abenteuer warten auf die Sechs- bis Zehnjährigen. Von Sport und Bewegung, über Kreativität und Fantasie bis hin zur Natur und Umwelt wird thematisch Einiges geboten. Das Ferienprogrammheft liegt an den bekannten Stellen in Bamberg sowie im Stadtjugendamt in gedruckter Form aus. Die Angebote können auch im Internet unter www.fepronet.de/Bamberg eingesehen und gebucht werden. red