Noch Plätze frei

Im September 2021 soll auf dem Nachbargrundstück des Kindergartens St.-Jakobi-Strolche in Küps der neue Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde seine Pforten öffnen. Dann wird es auch im Ortskern von Küps eine Kinderkrippe mit zwei Gruppen für insgesamt 24 Kinder ab dem Alter von circa zwölf Monaten geben. Der Neubau bietet neben den Krippenräumen im Erdgeschoss auch Platz für zwei Regelgruppen mit je 25 Plätzen im Obergeschoss.

Aufgrund der bestehenden Nachfrage wird es schon ab diesem September eine Krippengruppe bei den St.-Jakobi-Strolchen im Pfarrweg geben.

Es sind noch einige Plätze in den Regelgruppen und der Krippengruppe frei. Interessierte Eltern können sich gerne unter 09264- 7264 oder per E-Mail an Kita.Jakobistrolche-kueps@elkb.de im Kindergarten melden, um sich zu informieren. red