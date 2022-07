"Nur gemeinsam ist die Region stark!" So war die Einladung des Netzwerktreffens überschrieben, zu der die Rhön GmbH ins Schloss nach Geisa (Thüringen) gerufen hatte.

Gute Vernetzung, vonei-nander Lernen und attraktive Projekte umsetzen: Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, um auch in der Zukunft die Qualität der touristischen Angebote und Leistungen für Einheimische, Besucher und Gäste zu steigern und die Rhön mit ihrem positiven Image noch bekannter und begehrlicher zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Rhön GmbH.

Bertram Vogel, Geschäftsführer der Rhön GmbH, begrüßte die 35 Kolleginnen und Kollegen aus Tourist-Informationen, Touristischen Allianzen und Arbeitsgemeinschaften.

Übernachten im Gefängnis

Der Gast im Knast! Mit dieser Idee begeisterte Manuela Henkel, Bürgermeisterin von Geisa die Teilnehmer: Bei einer außergewöhnlichen Übernachtung im historischen Gefängnis der früheren Grenzstadt Geisa können Gäste ihre persönlichen und zum Teil gruseligen Grenzerfahrungen erleben. Darüber hinaus gibt es eine neue Heimatentdecker-Touren-App zu Natur und Geschichte im Geisaer Land.

Im Wettbewerb mit anderen Regionen will sich die Destination Rhön künftig noch besser aufstellen. "Unser Ziel ist es, die Wertschöpfung in der Region durch den Tourismus zu stützen und weiter auszubauen", erläutert Bertram Vogel die Zielrichtung. So wurden in der Gesamtdestination Rhön durch den Tourismus im Jahr 2019 über eine Milliarde Euro Wertschöpfung geschaffen. Dies brach durch Corona um die Hälfte ein.

Die zu Mitte des Jahres erwartete Fertigstellung der neuen Internetseite, eine neue Fotodatenbank mit Bildmotiven aus der Rhön, die künftige Aufbereitung wichtiger touristischer Daten und Kennzahlen, ein regelmäßiger Touristiker-Newsletter, die Aufwertung des Premiumwanderwegs Der Hochrhöner®, der Ausbau der Angebote rund um den Sternenpark Rhön, eine Karte sowie Flyer und die Social-Media-Kampagne zum 9 Euro-Ticket und der neue "Rhöner Biosphären-Schinken". Das sind nur einige Meilensteine aus der Arbeit der Rhön GmbH der letzten Monate. Ein beachtliches Potenzial liege noch im Bereich Onlinebuchbarkeit, das die Rhön GmbH heben möchte. "Wir bieten unseren Gastgebern die Möglichkeit, von der Buchungsdynamik und der Arbeitserleichterung durch Onlinebuchbarkeit ihrer Zimmer und Ferienwohnungen zu profitieren", fasst Anja Kiel, Leitung Vertrieb, bei der Rhön GmbH ihre Präsentation zusammen.

Nahezu 80 Prozent der Gäste nutzen schon das Internet für ihre Reiseinformation und Reisebuchung, insbesondere auch die für die Rhön wichtigen Kurzurlauber. "Das Potenzial an Betrieben, die noch nicht online buchbar sind, ist hoch in der Rhön und wir wünschen uns, dass noch viel mehr Gastgeber die Vorteile der nahezu weltweiten Auffindbarkeit und einfachen Buchbarkeit nutzen", so Anja Kiel. red