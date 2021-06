Für das Musikkabarett "Ein Nasshorn und ein Trockenhorn" rund um Heinz Erhardt am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr in der Alten Schule in Stadtsteinach sind kurzfristig noch einige wenige Karten im Vorverkauf verfügbar und über die Telefonnummer 09225/956333 oder per E-Mail an frankenwaldtheater@t-online.de erhältlich.

Das Stück von und mit Christoph Ackermann in Kooperation mit dem Fränkischen Theatersommer bildet den Auftakt der Saison des Frankenwaldtheaters. red