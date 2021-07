Für die Weismainer Dörfertour nach Wohnsig am morgigen Sonntag sind noch ein paar Plätze frei. An der Wanderstrecke liegen der Kalkberg, das Örtchen Wohnsig und die Herbstmühle im Krassachtal. Wanderbegleiterin Irmi Klement nimmt alle Interessierten um 10.30 Uhr an der Weismainer Grundschule in Empfang und berichtet während der Tour über die frühere Wasserversorgung und über andere Besonderheiten. Für die etwa sieben Kilometer lange Strecke mit An- und Abstiegen sollte an festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und an Getränke gedacht werden. Eine Anmeldung beim Kultur & Tourismus-Service Weismain (Telefon 09575/922011, E-Mail tourismus@stadt-weismain.de) ist erforderlich. Eine Gebühr wird erhoben. red