Es gibt noch freie Plätze bei den Ferienfreizeiten im Jugendfreizeitzentrum "Am Weinberg", und zwar für die Naturfreizeit vom 9. bis 14. August, die Mädchenfreizeit vom 23. bis 28. August und die Fußballfreizeit von 30. August bis 4. September. Alle Freizeiten sind für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren. Weitere Informationen und Anmeldung über die Geschäftsstelle des KJR Coburg telefonisch unter 09563/1420 oder per Mail an: info@kjr-coburg.de. red