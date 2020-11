Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen startet im Rahmen seiner "Akademie für Gesundheitswirtschaft" in Zusammenarbeit mit der IHK Würzburg-Schweinfurt am 11. November 2020 in Bad Kissingen erneut den EU-geförderten Lehrgang zum/zur "Fachwirt/in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK)".

Mit dem Ziel der Befähigung zum mittleren Management vermittelt der berufsbegleitende Lehrgang zum/zur "Fachwirt/in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK)" die erforderlichen Kompetenzen in den Themengebieten betriebliche und betriebswirtschaftliche Prozesse im Gesundheits- und Sozialwesen, Qualitätsmanagement, Projekte und Schnittstellen sowie Personalführung und Marketing, heißt es in der Mitteilung des RSG. Der Lehrgang, der einen anerkannten öffentlich-rechtlichen Abschluss bietet, startet am 11. November in Bad Kissingen.

Der Lehrgang wird von der EU gefördert, dadurch sei eine kostengünstige Teilnahme möglich, informiert das Rhön-Saale-Zentrum weiter. Für den im November beginnenden Kurs sind noch Plätze frei. Interessenten erhalten weitere Informationen im RSG Bad Kissingen, Sieboldstr. 7, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 60, oder auch unter anfrage@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de. red