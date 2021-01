Nach dem Brand einer Gartenhütte am Freitagmorgen geht die Kripo Schweinfurt inzwischen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Wie bereits berichtet war am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr die Mitteilung über eine brennende Gartenhütte in der Nähe von Trimberg eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung der Hammelburger Polizei brannte ein Gartenhaus an der Saale lichterloh.

Bei den Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass das Feuer offenbar vorsätzlich gelegt worden war. Darüber hinaus wird vermutet, dass die Brandstiftung mit dem Aufbruch eines weiteren, etwa 50 Meter entfernt gelegenen Gartenhauses in Zusammenhang steht. Dieser Fall war erst nachträglich bei der Polizei bekannt geworden. Tatzeitraum: zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 4.35 Uhr. Nicht auszuschließen ist zudem ein Tatzusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl in Elfershausen, der sich in derselben Nacht ereignet hatte. Aus einer Garage in der Straße "An der Klinge" war ein Mountainbike der Marke "Specialized" entwendet worden. Somit besteht die Möglichkeit, dass der Brandleger mit dem Fahrrad zum Tatort fuhr und sich von dort aus entfernte. Hinweise werden unter Tel. 09721/ 202 1731 angenommen. pol