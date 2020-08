Noch ein Asphaltwerk?

Die Grünen in Eggolsheim erarbeiten ein Radwegekonzept und fordern eine bessere Kontrolle der Emissionen im Regnitztal. Erstmals nach dem Corona-Lockdown hatte der Ortsverband sich zu einer Mitgliederversammlung in Drosendorf zusammengefunden.

Der Eggolsheimer Ortssprecher François Gaborieau mahnte: "Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie empfindlich unsere Entwicklungsmodelle mit ungezügelter Ausrichtung auf Wirtschaftswachstum, welches nicht auf Nachhaltigkeit bedacht ist, enden kann. Wir Grünen hoffen, dass die finanziellen Mittel für alternative Konzepte und Klimaschutz eingesetzt werden."

Gaborieau berichtete über die Bemühungen der Arbeitsgruppe Mobilität, mehr Sicherheit bei der Planung für Fahrradfahrer im Innenortbereich voranzubringen. Als Beispiel führte er die Erneuerung der St.-Martin-Straße auf. Die Idee wurde an die Verwaltung übergeben.

Weiteres Thema war die mögliche Ansiedlung einer Asphaltmischanlage im Aischtal an der Gemeindegrenze von Eggolsheim, im Schlammersdorfer Gewerbegebiet, durch die Firma Max Bögl. Gerade die Ortschaften an der Regnitzachse, kritisiert das Eggolsheimer Vorstandsmitglied Martin Distler, seien schon heute von Schwerlastverkehr und Staubemissionen betroffen. Die Ansiedlung der Asphaltmischanlage würde diese Situation noch verschärfen.

Die Vorstandssprecherin Martina Scheuerer meinte, dass aufgrund der vorhandenen Kapazitäten an Mischanlagen vor Ort sowie in Bamberg und Möhrendorf der regionale Bedarf bereits gedeckt wäre. Der Ortsverband zeigte sich einig in der Forderung, den Bau der Mischanlage abzulehnen und forderte darüber hinaus eine permanente Messung der Staub- und Luftemissionen im Regnitztal im Bereich Neuses/Unterstürmig. red