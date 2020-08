Noch auf niedrigem Niveau

Neun Menschen in der Region waren am Freitag mit dem Coronavirus infiziert: Sieben im Landkreis, zwei in der Stadt Coburg. Auf diesem Niveau bewegten sich die Zahlen auch in den vorangegangenen Tagen.

Am Mittwoch war es sogar noch ein Infizierter im Landkreis weniger: Da erfasste das Gesundheitsamt zwei Infizierte in Großheirath, zwei in Neustadt und je einen in Seßlach und Weidhausen. An den übrigen Wochentagen werden die Corona-Fallzahlen vom Gesundheitsamt nicht nach Gemeinden aufgeschlüsselt.

Insgesamt gab es in Stadt und Landkreis Coburg bislang 529 Infizierte, von denen 486 wieder genesen sind. 34 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Auf die Stadt Coburg entfielen bislang 124 Infizierte, von denen 118 bereits wieder als gesund gelten. Vier Personen sind gestorben.

Die höchsten Corona-Fallzahlen im Landkreis gab es bislang in Neustadt und Rödental mit jeweils 90. Bad Rodach folgt an dritter Stelle mit 37. sb