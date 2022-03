Sein siebtes Studioalbum "No No" präsentiert das Singer-Songwriter Paar Carolin und Andreas Obieglo am Samstag, 12. März, im Rossini-Saal. Beginn: 19.30 Uhr. Das Duo sieht sich laut Pressemitteilung in der Tradition von Mey, Wecker und Co. Mit ihrem Mix aus Hochdeutsch und Bayerisch schaffen sie etwas absolut Neuartiges. Karten gibt es in der Tourist-Info, Tel.: 0971/804 84 44, online unter www.badkissingen.de/events oder per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Mario Schmitt