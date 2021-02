Die katholische Pfarrei Herz-Jesu Bad Kissingen bietet für alle Interessierten im Zeitraum von Dienstag, 23. Februar, bis Dienstag, 30. März, unter dem Titel "Zwischenräume" Exerzitien im Alltag an. Folgende Themenbereiche werden behandelt: in der ersten Woche "Zwischen allen Stühlen", in der zweiten Woche "Zwischen mir und mir", in der dritten Woche "Zwischen Gott und mir", in der vierten Woche "Zwischen mir und dem Fremden". Einführungsabend ist am Dienstag, 23. Februar, um 19 Uhr. Danach ist es möglich, sich endgültig für die Teilnahme an den Exerzitien, begleitet von Christine Seufert, Gerd Greier und Matthias Karwath, zu entscheiden. Vier Treffen zum Gruppenaustausch und Impulsen für die kommende Woche sind vorgesehen, und zwar an den Dienstagen 2. März, 9. März, 16. März und 23. März, jeweils um 19 Uhr. Die Treffen finden in Video-Konferenzen per Zoom statt. Der Link wird zugeschickt. Anmeldungen bis Montag, 22. Februar, per E-Mail an matthias.karwath@bistum-wuerzburg.de oder an pfarrei.bad-kissingen@bistum-wuerzburg.de sek