Am Samstag, 5. Dezember, plant der Verein "Land schafft Verbindung" (LSV) eine Nikolausfahrt mit beleuchteten und geschmückten Traktoren, um etwas weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen sowie Familien und Kindern einen weihnachtlichen Anblick zu bieten. Es werden über 20 Traktoren in Forchheim und Ebermannstadt geschmückt fahren.

Treffpunkte

Der Treffpunkt wird jeweils um circa 17.30 Uhr sein. Ab 18 Uhr setzt sich die Kolonne dann in Bewegung und fährt für ungefähr eineinhalb Stunden durch die jeweiligen Städte.

In Ebermannstadt treffen sich die Traktoren in der Nähe des "Sonderpreis"-Baumarktes beziehungsweise am Tüv und fahren eine große Runde durch die Stadt. In Forchheim-Süd treffen sich die Fahrer in der Nähe der Schell-Tankstelle in der Äußeren Nürnberger Straße. red