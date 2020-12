Bei seinem gestrigen Morgenspaziergang kam Ferdinand Josef Stemann, wie so oft, am Viktor-von-Scheffel-Denkmal in der Bahnhofstraße vorbei, das er sehr gelungen findet. Schon allein wegen der originellen Idee, die Schuhe des Dichters separat zu platzieren. Am Nikolaustag fiel ihm auf, dass die Schuhe nett befüllt worden waren - vom Nikolaus, einem lieben Mitbürger, Nachbarn? Er griff gleich zu seinem Smartphone, um ein Foto zu machen. Wie er beobachtet hat, enthalten die Schuhe öfters Botschaften. "Vor einiger Zeit war zum Beispiel eine Grußkarte mit einem Scheffel-Spruch in Cellophan darin." Der Herr von Scheffel scheint sich sehr gut eingelebt zu haben in Bad Staffelstein, so der Eindruck... fjst/red