Nico Appelfeller folgt auf Walter Flohrschütz

Im Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Coburger Land hat sich ein Wechsel vollzogen: Walter Flohrschütz schied aus Altersgründen aus, vom Aufsichtsrat wurde Nico Appelfeller als neuer Vorstand gewählt. Appelfeller ist gebürtiger Thüringer, 44 Jahre alt und lebt seit 2003 in Coburg. Beruflich ist er seit vielen Jahren im IT-Bereich tätig. Gerne nahm er das Angebot an, bei der Bürgerenergiegenossenschaft einzusteigen und sein Wissen, Können und seinen Tatendrang für die Ziele der Genossenschaft einzubringen, die auch zu einem guten Teil seine persönlichen Ziele sind, heißt es in einer Mitteilung. Zusammen mit Vorsitzendem Christian Gunsenheimer wird Nico Appelfeller für das operative Geschäft verantwortlich sein. Die Bürgerenergiegenossenschaft Coburger Land wurde 2015 gegründet, um Klimaschutz, Energiewende und regionale Wertschöpfung mit Bürger in der Region voranzubringen. Das erste Projekt war eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 84 Kilowatt auf dem Dach des Gymnasiums Ernestinum und des Mensa-Gebäudes in Coburg. red