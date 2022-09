Der Hospizverein Bad Kissingen e.V. schafft ein neues Angebot für Stadt und Landkreis Bad Kissingen. Ab Oktober wird es eine neue Trauergruppe als offenen Trauertreff geben, zu der jede und jeder Trauernde zum Austausch und zu gegenseitiger Begleitung kommen darf.

Gegenseitige Unterstützung

Mit Menschen in den Austausch zu gehen, die Ähnliches erlebt haben und einen Verlust eines geliebten Menschen erfahren mussten, kann in der Trauer sehr hilfreich sein. "Im Gruppengefüge Gemeinsamkeiten, aber auch die Individualität in der Trauer zu erfahren, kann eine große Unterstützung sein und zu einer besseren Akzeptanz der eigenen Trauer beitragen", erläutert Rita Hillenbrand, leitende Koordinatorin des Hospizvereins Bad Kissingen, das neue Angebot.

Geleitet wird der offene Trauertreff von Claudia Scheurer und Christine Brandt. Beide sind bereits als ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen für den Verein im Einsatz, begleiten daher schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Zugehörige in hospizlicher ambulanter Begleitung und haben in diesem Jahr die Qualifikation als zertifizierte Trauerbegleiterinnen absolviert. Auch persönlich und beruflich bringen beide Trauerbegleiterinnen die besten Voraussetzungen mit, heißt es in der Pressemeldung.

Info-Veranstaltung

"Der offene Trauertreff gibt keine Anforderungen an die Teilnehmer vor, denn es gibt kein falsches Trauern. Es soll in der Gruppe eine zwanglose Atmosphäre herrschen, alle Trauernden sind herzlich eingeladen", erklärt Brand. Für alle Interessierten findet am Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung in den Räumen des Hospizvereins Bad Kissingen e.V., Kapellenpfad 3, statt. Für die Teilnahme bedarf es keiner Anmeldung,

Informationen können aber jederzeit über das Telefon des Hospizvereins (Tel. 0971/785 88 56) erfragt werden. Auch Termine für Einzeltrauergespräche können über das Hospiztelefon vereinbart werden.

"Ob eine Trauergruppe oder Einzeltrauerbegleitung das Richtige für die eigene Trauerbewältigung ist, kann man nur durch Ausprobieren herausfinden, daher möchten wir alle Interessierten ermutigen, an der Informationsveranstaltung teilzunehmen. Die Teilnahme stellt keinerlei Verbindlichkeit dar", führt Hillenbrand weiter aus. Der Trauertreff wird dann einmal im Monat, immer am dritten Donnerstag des Monats, stattfinden, die Uhrzeit wird mit den Interessierten an der Info-Veranstaltung besprochen. red