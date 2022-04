Oberthulba 15.03.2022

Neuwahlen und Ehrungen stehen an

Die Jahreshauptversammlung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Oberthulba findet am Freitag, 8. April, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Marktscheune in Oberthulba. Auf der Tagesordnung...