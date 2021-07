Die Jahresmitgliederversammlung der Tafel Bad Brückenau e.V. findet am Donnerstag, 22. Juli, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Bad Brückenau statt. Laut der Tagesordnung stehen neben den Berichten der einzelnen Ressorts und der Entlastung des Vorstandes auch Neuwahlen an. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. sek