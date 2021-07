Die DJK Kothen hält ihre Jahreshauptversammlung am Samstag, 17. Juli, auf dem Sportgelände in Kothen ab. Beginn ist um 16 Uhr. Dabei werden die Berichte der einzelnen Abteilungen für die Jahre 2019 und 2020 abgegeben. Auch die Neuwahl des Vorstandes steht auf der Tagesordnung. Es gilt das Einhalten der Corona-Regeln, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. sek