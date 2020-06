Neustart von Erste-Hilfe-Kursen bei den Johannitern

Ab sofort sind Anmeldungen zu Erste-Hilfe-Kursen bei den Johannitern in Ober-franken wieder möglich. Durch das neuartige Coronavirus haben sich die Bedingungen in diesem Bereich allerdings geändert. Dies hat Auswirkungen auf die Ausstattung der Örtlichkeiten sowie auf die Gestaltung der Lehrinhalte.

"Zunächst muss gewährleistet sein, dass sich die Teilnehmer in einer geschützten Lernumgebung aufhalten", berichtet Julia Reisch, Ausbildungsleiterin der Johanniter in Oberfranken, in einer Pressemitteilung. "Wir sorgen in den Räumen für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wie die Abstandswahrung durch eine verringerte Teilnehmerzahl und intensivierte Desinfektion. Bei Kursen für Ersthelfer in Betrieben oder geschlossenen Gruppen müssen die Rahmenbedingungen im Voraus individuell geprüft und festgelegt werden." Das bedeute zwar zusätzlich mehr Aufwand in der Vorbereitung, dieser sei allerdings zum Schutz der Teilnehmenden unerlässlich.

Um eine entsprechende Erste-Hilfe-Ausbildung in Coronavirus-Zeiten zu gewährleisten, stehen zu Beginn Hygienemaßnahmen für eine sichere Kursdurchführung im Fokus: Neben den allgemeinen Abstandsregeln, richtigem Händewaschen und Händedesinfektion werden die Husten-Nies-Etikette sowie das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes erklärt. Zudem wird die Atemspende bei einer Reanimation situationsangepasst vermittelt.

Wer sein Wissen zu Erster Hilfe auffrischen will, kann dies bei der Johanniter-Unfall-Hilfe auch online unter www.johanniter.de/corona-erste-hilfe tun. Hier sind alle wichtigen Infos zu-sammengefasst. red