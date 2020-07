Neustart fürs Klima

Banner, Fahnen und bunte Plakate vor der Konzerthalle. Damit wollten am Mittwochnachmittag etwa 20 Bürger auf die Klimaneustart2020-Kampagne des Bamberger Klimaschutzbündnisses aufmerksam machen. Natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand.

In der Konzerthalle wurde an diesem Tag eine Stadtratssitzung abgehalten. Diese Gelegenheit nutzten die Demonstranten um Präsenz zu zeigen. Sobald sich ein Stadtrat näherte, wurden die selbst bemalten Plakate in dessen Richtung gehalten. Einige der Politiker stoppten und stellten sich dem Gespräch.

Klimaschutz kann nicht warten

Mit Plakataufschriften wie "Die Dinos dachten auch sie hätten noch Zeit" will die Gruppe die Stadträte daran erinnern, dass der Klimaschutz nicht mehr warten kann. Sie wollen dadurch Druck auf die lokalen Entscheidungsträger ausüben.

Das Bamberger Klimaschutzbündnis ist ein überparteilich arbeitender Zusammenschluss aus vielen Organisationen, Verbänden und Bewegungen sowie engagierten Bürgern, die sich für den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassungen in der Stadt und dem Landkreis Bamberg einsetzen.

Für den "Klimaneustart 2020" fordert das Bündnis unter anderem das Anerkennen der Klimanotlage, eine Stelle für einen Klimaschutzmanager und mehr Transparenz.

Heute wieder Freitags-Demo

Heute treffen sich die Klimaaktivisten um 12.30 am Maxplatz, um nach langer Zeit wieder eine Fridays-for-Future-Demonstration zu starten.