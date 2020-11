Am Donnerstag, 5. November, lagen im Landkreis Bad Kissingen neun neue Coronafälle vor. Aktuell sind 78 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 15 Personen wieder als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 56,2, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 446 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 350 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 299 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan fünf Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (41), Hammelburg (25), Bad Brückenau (12).

Im Kindergarten Premich ist eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet worden, so das Landratsamt. Weil alle anderen Erzieherinnen als Kontaktpersonen gelten, müssen sie in Quarantäne. Somit ist der weitere Betrieb des Kindergartens aktuell nicht möglich, er bleibt vorerst geschlossen, teilt das Landratsamt Bad Kissingen mit. Die weiteren Kontaktpersonen werden momentan ermittelt und die Betroffenen informiert.

Bürgertelefon besetzt

Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr besetzt ist. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus. red