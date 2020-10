Am zweiten Sonntag im Oktober feierten neun Kinder aus der Herzogenauracher Pfarrgemeinde St. Otto ihre erste heilige Kommunion. Stadtpfarrer Helmut Hetzel feierte mit ihnen und ihren Angehörigen den Gottesdienst Bei trockenem Wetter gab es einen feierlichen Einzug vom Pfarrzentrum in die Kirche. Die Vorbereitung der Erstkommunion lag in den Händen von ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Verantwortlichen der Pfarrei, besonders Pastoralreferent Thomas Matzick, der auch im Gottesdienst die Kinder auf ihren großen Tag einstimmte. Stadtpfarrer Hetzel wünschte den Kindern einen schönen Tag im Kreis ihrer Familie, bevor er sie in den Sonntagvormittag entließ. Manfred Welker