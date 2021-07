Am heutigen Gründungstag der evangelischen Kirchenmusik findet um 19 Uhr ein Festkonzert in der Bayreuther Stadtkirche statt. Professor Matthias Neumann (Bild) wird den "Dritten Theil der Clavierübung" von Johann Sebastian Bach interpretieren. Dazu werden Orgelwerke der Komponisten Victor Alcántara, Thomas Albus, Johannes Brinkmann, Wolfram Graf, Steven Heelein und Marko Zdralek uraufgeführt, sie treten im Gesamtwerk an die Stelle einiger Bach'scher Originalkompositionen. Es gelten die aktuellen Hygieneauflagen. red