Buch am Forst vor 16 Stunden

Infrastruktur

Neues Wohngebiet in Buch am Forst - Erschließung fertig

Am Melm, Irisweg und Akazienweg - so heißen die Straßen des neuen Wohnbaugebietes, das im Nordosten des Lichtenfelser Ortsteils Buch am Forst erschlossen wurde. Nach rund drei Monaten Bauzeit entstand...