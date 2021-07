Am Ende seines rotarischen Jahres konnte der scheidende Präsident Max Beyersdorf dem Vorstand des Projektes Neues Wohnen Coburg einen Scheck mit einer stolzen Summe überreichen: über 30 000 Euro. Die Club-Mitglieder haben sich hier beteiligt und auch Prinz Andreas hat aus seiner Stiftung einen erheblichen Anteil beigesteuert. Auch der amtierende Präsident Ralf Faass kündigte an, er wolle das Projekt in seinem rotarischen Jahr weiter unterstützen.

Im November sollen die 24 Wohnungen für Erwachsene mit Behinderung bezugsfertig sein, und mit den Spenden sollen besonders nicht förderfähige Gemeinschaftseinrichtungen umgesetzt werden. Das Projekt hat überregionalen Pilotcharakter und soll, dem Gedanken der Inklusion folgend, den Bewohnern ein selbstbestimmtes, freies Leben in einer familiären Wohngemeinschaft ermöglichen - nach der intensiven häuslichen Betreuung durch die Eltern. red