Der Integrationsbeirat der Stadt Bad Kissingen hat ein "Internationales Frauentreffen" ins Leben gerufen. Der Treff soll den interkulturellen Austausch fördern, wie es in einer Pressemeldung aus dem Rathaus heißt. Alter und Herkunft spielten keine Rolle. Die Veranstaltung findet im Jugend- und Kulturzentrum oder bei schönem Wetter im Freien auf dem Aktivspielplatz statt, und zwar jeden letzten Donnerstag im Monat (Feiertage ausgenommen) jeweils von 15 bis 17 Uhr .

Dort können sich Frauen mit ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten austauschen und voneinander lernen, heißt es weiter. Die Veranstaltung biete den Teilnehmerinnen die Gelegenheit, zwanglos bei Kaffee und Kuchen ihre Sprachkenntnisse in Deutsch zu verbessern. Sprachkenntnisse sind jedoch keine Voraussetzung.

"Wir möchten gerade Frauen mit geringen Deutschkenntnissen ermutigen, unsere Treffen zu besuchen. Oft fehlt ihnen der Kontakt zu anderen und schließlich gibt es Übersetzungs-Apps fürs Handy", sagt Esther Coronado Idrogo vom Integrationsbeirat. Kinder können mitgebracht werden und die Einrichtungen im Jugend- und Kulturzentrum nutzen.

Von diesem Angebot haben Bastian und seine Oma aus Peru beim ersten Treffen auch schon Gebrauch gemacht. Die Tischtennisplatte hatte es dem Jungen angetan, an der ein aufregendes Match stattfand. Die Frauen, die zum ersten Treffen gekommen waren, brachten sieben verschiedene Nationalitäten an einem Tisch zusammen. Zwei Schülerinnen syrischer Herkunft des Jack-Steinberger-Gymnasiums waren gekommen, um Informationen für ihre Seminararbeit zu sammeln. Julia, die aus Spanien nach Bad Kissingen gezogen war, hatte ihre kleine Tochter dabei, genauso wie Ngozi aus Nigeria, die in Begleitung ihres Sohnes gekommen war.

Zwischen den Teilnehmerinnen entstanden viele gute Gespräche und es wurde viel gelacht, heißt es in der Pressemeldung aus dem Rathaus.

Informationen zu den Treffen und zur WhatsApp-Gruppe gibt es beim Integrationsbeirat der Stadt Bad Kissingen, Tel.: 0971/807 43 20, und per E-Mail an: integrationsbeirat@stadt.badkissingen.de . red