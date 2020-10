Mit Wirkung zum 1. August 2020 hat Harald Bogensperger das Amt des Schulleiters der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule übernommen. Er löst damit Martin Mattausch ab, der die Schule viele Jahre geleitet hatte.

Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, ist der 53-jährige neue Direktor gebürtiger Bamberger und im Gärtnerviertel aufgewachsen. Nach dem Abitur am Franz-Ludwig-Gymnasium begann er zunächst eine zweijährige Berufsausbildung zum Industriekaufmann. Dabei reifte sein Gedanke, das Studium der Wirtschaftspädagogik aufzunehmen. Nach dem Abschluss als Diplom-Handelslehrer (Univ.) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1993 startete er in das Referendariat für berufliche Schulen im Staatlichen Studienseminar Nordbayern. Im ersten Jahr war er in seiner Geburtsstadt sowohl an der Staatlichen Berufsschule III als auch an der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule eingesetzt. Danach erfolgte für das zweite Jahr die Zuweisung zur Wirtschaftsschule in Wunsiedel sowie zur Berufsschule in Marktredwitz.

Mit dem Abschluss des 2. Staatsexamens trat dann beruflich der Glücksfall ein - an der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule war eine Stelle zu besetzen. So trat er 1995 als Studienrat seinen Dienst an. Bereits im Jahr 2000 wurde er mit der Fachbetreuung für Rechnungswesen und Wirtschaftsmathematik betraut. Vor zwei Jahren wurde Bogensperger zum ständigen Vertreter des Schulleiters bestellt. Ihm zur Seite steht nun als ständiger Vertreter Thomas Fleischmann, der dieses Amt mit Wirkung zum 1. September 2020 übernommen hat. red