Das neue Programmheft der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg wird am Samstag, 12. September, in allen Haushalten der am Verbund beteiligten Gemeinden verteilt. Außerdem liegt es in den Rathäusern der umliegenden Gemeinden ab Montag 14.9. aus. Weitere Auslagestellen wie Stadtbibliothek, Touristinformation und viele weitere halten das VHS-Heft ebenfalls ab Montag bereit. Das Semester der Volkshochschulen startet am Montag, 28. September. Anmeldungen sind aber ab sofort möglich, informiert VHS-Geschäftsführerin Claudia Beyrle in ihrer Pressemitteilung.

Zumba fängt schon an

Ein Kurs, der nicht im Heft steht und schon vor Semesterstart anfängt, ist noch aufnahmefähig: Zumba Fitness I Kurs-Nr.: 32180HA. Unter Leitung von Vanessa Rehbein und Laura Zwickl treffen sich die Teilnehmer ab 17. September acht Mal donnerstags, von 19.15 bis 20.15 Uhr, in der Turnhalle, Kissinger Str. 80 (Hofeinfahrt) in Hammelburg.

Zumba verbindet Tanz und Fitness, ohne dass die Teilnehmer Tänzer sein müssen. Die Kombination aus effektiven Fitnessübungen, Tanzschritten und der mitreißenden lateinamerikanischen Musik machen Zumba mehr zu einem einmaligen Workout mit Spaßfaktor. Bitte mitbringen: leichte Trainingsschuhe mit wenig Profil, bequeme Sportkleidung, Getränk, eigenes Handtuch und Turnmatte.

Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-kisshab.de oder täglich zwischen 10 und 12 Uhr im Vhs-Büro unter Tel.: 09732/ 902 434. red